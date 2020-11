“A melhor ferramenta para mudar a realidade é a política”, diz Victor Coelho

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 44

Advertisement

Advertisement

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM na tarde desta segunda-feira (16), o prefeito reeleito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, falou sobre a vitória nas urnas, porque decidiu se candidatar à reeleição, as consequências da pandemia e quais são os desafios de sua segunda gestão.

Confira:

Continua depois da publicidade

Próximos passos na vida pública

Em 2016, dialogamos com a sociedade, que abraçou o projeto e fomos eleitos. Agora damos sequência a esse projeto. Se nossa gestão não desse resultado nesses quatro anos, não viria candidato. Não tenho essa ânsia de poder. Estou na vida pública para servir à população. Sempre coloco minha vida nas mãos de Deus. Onde ele me mandar, estou indo para servir. Vamos construindo isso, mas não tenho a ânsia de vir para deputado, governador… não tenho nada planejado. Meu planejamento é concluir o mandato de quatro anos.

Continua depois da publicidade

Opção pela reeleição

Eu não foquei na reeleição. Vivemos uma pandemia, precisávamos manter o foco na gestão. Não era momento de misturar. Não tive pressa para isso, eu foquei na gestão. A população decidiria por meio de resultados. Precisava resolver a gestão, a pandemia, para ter segurança de que nosso nome teria robustez para a reeleição.

Novas lideranças políticas

Advertisement

Continua depois da publicidade

Sempre notei a falta de novas lideranças em todas as cidades. Politicamente eram sempre os mesmos atores. Acho muito salutar que novos políticos se apresentem na vida pública e participem do processo democrático. É importante que apareçam novos nomes. Sai de minha zona de conforto, de empresário, para dar minha contribuição. Quanto mais pessoas idôneas, melhor. A melhor ferramenta para mudar a realidade é a política.

Renovação no Legislativo

Foi uma surpresa a nova composição na Câmara. Ser oposição por ser, quem sai perdendo é o município. Tem de olhar o projeto e ver se é positivo ou não para a população. Temos portas abertas e diálogo franco. Liguei para todos os vereadores, não consegui falar com todos hoje, e quem preferir, venha conversar, para o bem da cidade, estaremos abertos ao diálogo. O importante é manter o diálogo e vou manter com todos os vereadores que quiserem.

Projetos

Queremos fazer o parque urbano da Ilha da Luz. Creio que a cidade vai ganhar muito. É meu sonho ver esse projeto realizado. O parque de exposição é maior, conseguimos uma verba para ampliação de três pavilhões em um grande pavimento. Depois iremos melhorando as demais partes.

Subsídio no transporte público

Analisamos o serviço como um todo e, para isso, fomos no núcleo que é a tarifa pública, que sempre foi trabalhada, há décadas, de forma política. E isso bagunça todo o sistema do transporte coletivo. Na época que tinha algumas linhas grátis, alguém tem de pagar essa conta. Não fizeram e desequilibra o sistema econômico. Teve uma gestão que reduziu o valor da tarifa. Mas alguém tem de pagar a conta. Se o município tem o recurso e podemos devolver para o sistema, porque não usá-lo? Isso pode ser usado na água e esgoto ou no transporte coletivo. O subsídio é uma ferramenta para o quem usa o transporte não pagar mais. Resolvemos parte desse problema atacando a tarifa, que está congelada, e queremos propor novas melhorias, como aumento de linhas com ar condicionado, mais abrigos de ônibus, lançando o aplicativo com os horários de ônibus.

Enchentes

Em parceria com a Agehr, vamos instalar nas cabeceiras do Rio Itapemirim medidores da precipitação que cai no Caparaó e qual a velocidade que essa água chegará até aqui. Saberemos o volume e a velocidade e poderemos avisar a população prematuramente.

Obras

Só vamos realizar obras quando tivemos recursos. A ponte que vai ligar o Valão ao Rubem Braga, por exemplo, já pedimos o projeto no Governo do Estado, mas é preciso captar recursos. Cachoeiro não tem recursos suficientes para grandes obras. Temos de ser muito responsáveis com os recursos que temos. Somos muito pé no chão.

Asfaltamento e Samu

O recapeamento asfáltico é muito necessário em Cachoeiro, mas não temos condição. A rodovia do Valão, por exemplo, foi com emenda parlamentar. Captamos recurso para obra. O que temos condições de fazer é a operação tapa-buraco. Não temos dinheiro para recapear todas as vias. Primeiro, organizamos a parte administrativa e agora temos condições de captar recursos. Conquista também é o Samu, falta apenas o consórcio dar o aval. Já fizemos toda a instalação no Baiminas. Falta pouco para mais essa conquista.

Pandemia pós-eleição

A pandemia é a mesma. Não mudou. Estamos controlando o vírus, o Estado está mantendo grande parte dos municípios em risco baixo. Mas é um tripé para funcionar. O poder público garantindo leitos, orientação para população, regras. A parte econômica que também tem obedecido as regras dos serviços de saúde. O outro pé, que é a população, está relaxando, e isso é natural. Mas temos de ter em mente que a pandemia não acabou. Se quisermos continuar no risco baixo, temos de manter os cuidados. Enquanto não encontrarmos a vacina, precisaremos conviver com essa nova realidade. Toda semana acompanhamos os indicadores e vamos continuar acompanhando. Cachoeiro está numa situação confortável hoje e temos de manter os cuidados para continuar com esse risco baixo.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.