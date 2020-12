Luan Peres volta a treinar com o grupo e reforça o Santos na Libertadores

Por Estadão - Estadão 7

A presença de Luan Peres foi a principal novidade do Santos no último treino antes do duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores contra a LDU, nesta terça-feira, na Vila Belmiro. O zagueiro está recuperado do coronavírus e retomou, nesta segunda, a rotina de treinos com o restante do elenco, podendo ser aproveitado pelo técnico Cuca.

Luan Peres vinha cumprindo isolamento social, mas no sábado voltou a trabalhar no CT Rei Pelé, ainda que em separado. Nesta segunda, então, treinou ao lado dos companheiros. Assim, pode retomar a dupla de zaga titular com Lucas Veríssimo. Isso dependerá, no entanto, da sua condição física.

Se Luan Peres retornar ao time, Cuca sacará Luiz Felipe. Mas essa não é a única dúvida do treinador para escalar o Santos nesta terça-feira. Afinal, Alison, destaque no jogo de ida contra a LDU, foi poupado no fim de semana, no triunfo por 4 a 2 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o seu retorno ao meio-campo, Cuca terá de escolher entre Jobson ou Jean Mota para definir a escalação do Santos. Assim, o time deve entrar em campo com: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Jobson); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

O Santos venceu o duelo de ida da série por 2 a 1, na última terça-feira. Com isso, avançará às quartas de final da Libertadores caso empate com a LDU ou perca por 1 a 0 no confronto de volta na Vila Belmiro.

