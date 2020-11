Raphael Veiga e Willian se recuperam da covid-19 e voltam a treinar no Palmeiras

Por Estadão - Estadão 5

O Palmeiras contou com duas novidades no treino desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O meia Raphael Veiga e o atacante Willian se recuperaram do novo coronavírus e participaram do trabalho com o grupo. Com isso, os dois podem reforçar o time na quarta-feira, quando o compromisso será diante do Delfín, do Equador. O jogo no Allianz Parque vale pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Fora os dois atletas, quem também voltou a participar do trabalho foi o goleiro reserva, Jaílson. Ele também havia sido diagnosticado com a covid-19 e nos últimos dias cumpria o cronograma de transição física. Todos devem ficar à disposição para o jogo de quarta-feira. O Palmeiras venceu o time equatoriano em Manta por 3 a 1 e pode até perder por um gol de diferença que estará classificado.

Veiga e Willian estiveram afastados do time nas três últimas partidas. Cada um tem 13 gols marcados nesta temporada. Os jogadores cumpriram quarentena nos últimos dias e foram liberados pelo departamento médico para retomarem as atividades. Antes da partida contra o time equatoriano, o Palmeiras vai realizar o último treino na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.

Nesta segunda-feira pela manhã quem atuou como titular na vitória de sábado por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, não foi a campo e permaneceu somente na área interna para trabalhos regenerativos. Os demais participaram do treino, que teve cerca de 1h30 de duração.

Estadao Conteudo

