Bruno Covas (PSDB) derrota Guilherme Boulos (PSOL) e é reeleito prefeito de SP

Por Estadão

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi reeleito no pleito municipal com 59,45% dos votos válidos, informa o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado foi cravado com 93,68% das seções apuradas.

Com apoio do governador João Doria (PSDB), o tucano derrota Guilherme Boulos (PSOL), que conquistou, na porcentagem contabilizada acima, 40,55% dos votos. Covas está com Doria neste momento.

Segundo informações da assessoria do PSOL, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que está isolado em casa com covid-19 e não saiu para votar, já telefonou para o prefeito Bruno Covas e o parabenizou pela vitória.

De acordo com o mapa de votos do TSE, Boulos, por outro lado, conseguiu levar a maioria dos votos em algumas regiões do sul e leste da capital paulista.

A disputa no maior colégio eleitoral do País se deu com os vices sob holofotes, como mostrou o Broadcast Político. O vice de Covas é Ricardo Nunes (MDB), que chega à prefeitura municipal após participação discreta na campanha e colecionando polêmicas. Sua esposa chegou a registrar, em 2011, boletim de ocorrência por agressão. Além disso, a família do hoje vereador recebeu dinheiro de creches conveniadas com a prefeitura para prestação de serviços sem licitação.

Já a vice de Boulos, a ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina (PSOL), assumiu a campanha de rua ontem, último dia de atividades, quando Boulos precisou se isolar por conta da covid-19.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

