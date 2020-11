Eduardo Paes (DEM) é eleito prefeito do Rio de Janeiro com 64,41% dos votos

Por Estadão - Estadão 22

Com 87,96% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, foi eleito com 64,41% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato à reeleição Marcelo Crivella, do Republicanos, com 35,59% dos votos.

Nicholas Shores

Estadao Conteudo

