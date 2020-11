Ministério da Justiça registra condução de 53 eleitores neste segundo turno

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O segundo turno das eleições municipais registrou a condução de 53 eleitores a delegacias desde a meia-noite em todo o País, segundo balanço parcial da Operação Eleições 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Somente em caso de flagrante os conduzidos permanecem presos. As informações foram divulgadas pela pasta às 15h.

Continua depois da publicidade

Também foram contabilizadas oito ocorrências de compra de votos e 52 casos de boca de urna. O balanço lista ainda como crime eleitoral 42 ‘indicações de desinformação sobre o processo eleitoral’, quatro casos de concentração de eleitores em desobediências às orientações de distanciamento social na pandemia, 94 registros de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 35 ocorrências de desordem no entorno dos locais de votação. Até o momento, três inquéritos policiais foram abertos e 19 boletins de ocorrência registrados.

Em relação às apreensões, o balanço indica que cerca de R$ 16,3 mil foram sequestrados durante a operação, assim como seis veículos. Ocorrências de furto (1), vias de fato (1) e ameaça (1) também foram registradas.

Advertisement

As ações de fiscalização estão sendo conduzidas por autoridades policiais estaduais, como a Polícia Militar, e federais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também contribuem com o balanço, em ações de combate a incêndios e perturbações urbanas, como bloqueio de vias (4), manifestações no entorno dos locais de votação (1), atendimentos de urgência e emergência (3) e falta de energia elétrica (2). Ao todo, 15.638 agentes foram mobilizados.

Continua depois da publicidade

Os boletins subsequentes serão divulgados a cada duas horas, na página do ministério, até às 21h.

Um segundo balanço, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com dados coletados até às 15h35, aponta a substituição de 583 urnas eletrônicas, o que corresponde a 0,40% do total das 97.024 urnas. Segundo os números, São Paulo foi o Estado com o maior número de urnas trocas, com 175. Em seguida, estão Rio de Janeiro, que teve 165 urnas substituídas, e o Ceará com 52 equipamentos trocados.

A substituição de urnas está prevista nos procedimentos do tribunal para assegurar a continuidade das votações. No total, o segundo turno conta com 48.231 urnas de contingência para essas situações.

Continua depois da publicidade

Condução por gravar voto

No Pará, uma mulher que trabalhava em uma das seções eleitorais em Santarém, no oeste do Estado, foi conduzida à delegacia de Polícia Federal após filmar seu voto. Os agentes lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo cometimento do crime eleitoral de violação do sigilo do voto, que prevê pena de detenção de até dois anos, e apreenderam o celular da moça, que será periciado.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.