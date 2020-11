Eleitor no Rio, Guedes fica em Brasília em dia de 2º turno

Por Estadão - Estadão 11

O ministro da Economia, Paulo Guedes, permanece em Brasília neste domingo de segundo turno das eleições municipais, informou sua assessoria de imprensa. No primeiro turno, em 15 de novembro, Guedes também ficou na capital federal e não compareceu à sua zona eleitoral, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio.

Aos 71 anos, o ministro não é mais obrigado por lei a votar. Na faixa etária considerada como grupo de risco, Guedes reduziu a frequência de viagens ao Rio nos últimos meses. Antes da pandemia, ele costumava despachar às sextas-feiras em seu gabinete na capital fluminense, onde passava o fim de semana.

Segundo a página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a zona eleitoral de Guedes é a Escola Municipal José Linhares, em Ipanema, bairro vizinho ao da residência do ministro no Rio, o Leblon.

Nas últimas semanas as críticas contra a ação do ministro da Economia se intensificaram. Na quinta-feira, quando falava sobre a aprovação da Lei de Falências, Guedes ficou irritado com uma pergunta sobre perda de credibilidade e as críticas de que não tem um plano para a economia.

O episódio acabou em mal estar, com o ministro rebatendo uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que horas antes afirmara que o ponto-chave é conquistar credibilidade com um plano que dê uma clara percepção aos investidores de que o País está preocupado com a trajetória da dívida.

Mariana Durão

Estadao Conteudo

