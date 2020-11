Bruno Covas vota em SP e exalta campanha 'limpa e propositiva'

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Depois de fazer um périplo pela manhã e acompanhar os votos da ex-prefeita Marta Suplicy, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e do governador João Doria (PSDB), o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição, votou acompanhado de um séquito de correligionários e lideranças tucanas em um colégio na Vila Madalena, na zona oeste da capital.

Continua depois da publicidade

O prefeito exaltou a campanha como “limpa e propositiva”. “Esse é o dia do julgamento popular. Acredito na democracia e no povo”, disse Covas. Ele estava acompanhado de Doria, do ex-deputado Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), e do filho Tomás, de 15 anos.

Em uma rápida entrevista coletiva, Covas rebateu as críticas feitas pela família Bolsonaro às urnas eletrônicas. No Rio, após votar, o presidente Jair Bolsonaro defendeu, mais uma vez, a volta do voto impresso.

Advertisement

“O voto eletrônico elegeu FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Não dá para colocar em dúvida um sistema que elegeu pessoas e partidos tão diferentes. Confio na Justiça Eleitoral”, disse Covas.

Continua depois da publicidade

Questionado sobre suas pretensões eleitorais, o prefeito descartou a possibilidade de disputar o governo paulista em 2022.

“Quero ser eleito para entregar o cargo em 1° de janeiro de 2025”, disse. Covas vai se recolher agora até o fim da apuração. Depois de anunciado o resultado, vai encontrar a militância tucana na sede estadual do partido, onde vai conceder uma entrevista coletiva.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.