Com 3 de Mahrez, City faz 5 a 0 no Burley pela 4ª vez e se recupera no Inglês

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Burnley vai pegar trauma de enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium. Pela quarta vez seguida, a equipe foi goleada no estádio por 5 a 0. Neste sábado, o time de Pep Guardiola massacrou o rival novamente, com direito a três gols de Mahrez, se recuperou no Campeonato Inglês e subiu na tabela.

Continua depois da publicidade

Fazendo um campeonato aquém do esperado, o City viu no Burnley o adversário ideal para apagar a má impressão das rodadas passadas. Vinha de derrota para o Tottenham, de José Mourinho, por exemplo, e amargava o 14° lugar, bem distante do topo e mais perto dos piores. Situação incomum para o atual vice-campeão e que conquistou a liga inglesa duas vezes nos últimos três anos. O Burnley é o 17º, com cinco pontos, e está colado na zona de rebaixamento.

A Premier League é o campeonato mais disputado do planeta atualmente e nada melhor que encarar um “freguês” em busca de calmaria. O City vinha de três goleadas por 5 a 0 sobre o Burnley em seus domínios, num presságio de boa vitória neste sábado.

Advertisement

Não apenas confirmou o favoritismo e ganhou, como repetiu o placar. Fez a quadra com três gols de Mahrez, um de Mendy e outro de Ferran Torres. Foi a primeira vez em que o meia-atacante argelino anotou três gols em um só jogo desde que chegou ao clube inglês.

Continua depois da publicidade

Titular na partida, Gabriel Jesus até anotou o dele. Mas estava impedido no lance que terminaria com gol contra do goleiro do Burnley. Ao menos o atacante brasileiro deu assistência para Ferran Torres ir às redes.

Com 15 pontos, o City subiu para o oitavo lugar do Inglês, com 15 pontos, e vai motivado para a “decisão” do Grupo C da Liga dos Campeões. Terça-feira, os ingleses defenderão a campanha perfeita na visita ao Porto, o segundo da chave. O duelo da quinta rodada pode garantir o time de Guardiola na liderança do grupo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.