Max Verstappen desbanca dupla da Mercedes e lidera 3º treino livre no Bahrein

Max Verstappen superou a dupla da Mercedes e um problema na asa móvel de sua Red Bull para ser o piloto mais rápido do terceiro treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, a 15.ª e antepenúltima etapa da temporada de 2020. Neste sábado, o holandês dominou boa parte da atividade e anotou 1min28s355, à frente do heptacampeão Lewis Hamilton, com 1min28s618, e de Valtteri Bottas, com 1min28s721.

Verstappen sobrou em praticamente todo o treino livre. Logo depois de entrar na pista, o piloto holandês cravou o melhor tempo da sessão, com boa vantagem sobre os adversários, inclusive sobre a dupla da Mercedes. Ele, aliás, briga com Bottas pelo vice-campeonato da temporada.

Na segunda metade da sessão, o piloto da Red Bull teve um problema com a asa móvel, que ficou balançando quando estava aberta, mas ainda assim continuou andando rápido e melhorou seu tempo. Depois, a equipe consertou o problema nos boxes.

Hamilton também passou por problema no carro, e a Mercedes começou a trabalhar para resolvê-lo. No fim da atividade, os mecânicos começaram um trabalho frenético. O piloto britânico ainda tentou sair dos boxes no minuto final, mas ficou parado no fim do pit Lane.

Depois do desempenho ruim nos primeiros treinos livres, Alexander Albon reagiu neste sábado. Pressionado e sob risco de perder a vaga na Red Bull em 2021, o tailandês deu uma resposta e, com novo chassis após o acidente de sexta-feira, fechou em quarto, a seis décimos de Verstappen.

A McLaren conseguiu colocar seus pilotos na quinta e sétima colocações, com o espanhol Carlos Sainz Jr à frente do britânico Lando Norris. O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, ficou entre eles, no sexto lugar.

O russo Daniil Kvyat, parceiro de Gasly na AlphaTauri, terminou em oitavo, seguido da dupla da Racing Point, com o canadense Lance Stroll em nono e o mexicano Sergio Pérez completando os dez primeiros.

A cachorrinha que invadiu o traçado em Sakhir e provocou a paralisação do segundo treino livre na sexta-feira por alguns minutos foi resgatada pela sociedade protetora dos animais do Bahrein, que pediu sugestões de nomes para o animal nas redes sociais. Ela está bem.

Mais uma vez a Ferrari não foi bem. Vettel obteve a 13ª colocação e o monegasco Charles Leclerc teve um piora em seu rendimento com relação aos primeiro treinos livres e fechou na 15.ª posição.

Os pilotos voltarão a acelerar em Sakhir neste sábado na sessão de classificação para a definição do grid de largada, que começará às 11 horas (de Brasília). A largada para o GP do Bahrein será às 11h10 do domingo.

