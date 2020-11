Abrafarma: farmácias têm recorde de 12.790 testes rápidos positivos em uma semana

Por Estadão - Estadão 4

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) mostrou recorde de 12.790 casos de covid-19 apontados em testes rápidos no varejo farmacêutico entre os dias 16 e 22 de novembro. O número representou 16,6% do total de testagens. Nas duas semanas anteriores, foram detectados 8.775 (14,14%) e 6.912 (14,3%).

O levantamento também aponta que houve novo recorde de 77.031 testes realizados em farmácias na semana. Até então, o pico havia sido registrado no fim de julho, com 66.685 testagens. No acumulado desde abril, quando ocorreu a implantação do serviço, as farmácias computaram 1.226.732 atendimentos, sendo que o diagnóstico foi positivo em 176.914 (14,42%).

Catorze Estados apresentaram porcentuais de casos confirmados acima da média nacional, como Acre (com 27,28% dos testes positivos), Amazonas (26,68%) e Amapá (25,81%). Também registraram médias maiores Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Bahia, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraná e Minas Gerais.

A Abrafarma reúne as 26 maiores redes de farmácias do País, que contam com mais de 8,3 mil farmácias em todos os Estados e no Distrito Federal. As redes associadas representam 45% das vendas de medicamentos no País.

