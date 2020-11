Desfalque do Corinthians na quarta, Cássio tem contratura muscular confirmada

Por Estadão - Estadão 6

Um dia após desfalcar o Corinthians na vitória sobre o Coritiba, pelo Brasileirão, o goleiro Cássio foi submetido a exames nesta quinta-feira e teve constatada uma contratura muscular na coxa esquerda. De acordo com o Corinthians, o jogador já iniciou tratamento no CEPROO e será avaliado diariamente.

O clube paulista não revelou estimativa de recuperação para o atleta. Assim, o goleiro se tornou dúvida para a partida contra o Fortaleza, na quarta-feira da próxima semana, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Se não tiver condições de jogo, Cássio deve dar lugar novamente a Walter.

Na noite de quarta, o técnico Vagner Mancini havia afirmado que o goleiro não havia sofrido lesão, apenas algumas dores na coxa esquerda, ainda no aquecimento. Por isso não entrou em campo. “Sobre os goleiros, é importante passar a informação que o Cássio não está lesionado. Ele sentiu um desconforto no aquecimento e, como nós temos dois goleiros no mesmo nível, a gente optou pela entrada do Walter”, afirmara o treinador.

Cássio não é o único fora no momento, no Corinthians. Além dele, estão afastados do time o zagueiro Jemerson e o meia Mateus Vital, cumprindo quarentena após terem testado positivo para o novo coronavírus. O meia Ramiro segue em tratamento para se recuperar de uma entorse no tornozelo. E o atacante Gustavo Silva iniciou os treinos em campo, separadamente, após se reabilitar de um estiramento muscular na coxa.

