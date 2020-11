Bolsas da Europa fecham em baixa, em meio à falta de liquidez e cautela com covid

Por Estadão - Estadão 5

As bolsas da Europa encerraram o pregão em leve baixa, após oscilar durante a sessão, em meio à falta de liquidez devido ao feriado Ação de Graças nos EUA, que mantém as bolsas de Nova York fechadas. As incertezas geradas pela pandemia de covid-19 contribuem para a cautela. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,12%, aos 391,63 pontos.

Nesta quinta, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, destacou que o impacto macroeconômico da pandemia “provavelmente persistirá” mesmo depois que as condições de saúde melhorarem com a aprovação e distribuição de vacinas.

Na Itália, onde o vírus vem deixando um grande número de mortos, as perspectivas negativas para a economia levaram o FTSE MIB a recuar 0,46%, a 22.201,44 pontos.

No Reino Unido, embora tenha sido anunciado o fim do lockdown nacional, as medidas regionais seguirão mantendo restrições de mobilidade na maior parte do território, em virtude da alta presença do vírus.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, descreveu nesta quinta que as conversas entre União Europeia e Reino Unido pelo Brexit estão muito difíceis. Em Londres, o FTSE caiu 0,44%, a 6.362,93 pontos.

Na Alemanha, as restrições para conter a escalada da pandemia devem permanecer em vigor até janeiro, de acordo com a chanceler Angela Merkel. Além disso, a confiança do consumidor no país, divulgada nesta quinta, recuou.

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,02%, 13.286,57 pontos. Em setor volátil à circulação de pessoas, a Lufthansa teve baixa de 1,93% nas ações.

O cenário negativo para uma retomada econômica levou empresas do setor de petróleo a sofrerem perdas. A Repsol recuou 3,16% em Madri, e ajudou o IBEX 35 a fechar em baixa de 0,74%, a 8.104,60. BP (-1,51%), Eni (-1,31%) e Total (-0,98%) pressionaram índices. A Galp recuou 2,94% em Lisboa. Além disso, em meio à notícias negativas sobre socorros no setor bancário do país, o BCP Millenium fechou com baixa 2,94% nas ações. O PSI 20 foi pressionado por ambas as empresas, e recuou 0,46%, a 4.607,25 pontos.

Tecnologia e comunicação tiveram alguns dos melhores desempenhos na sessão.

Na França, a Orange avançou 1,20%, e minimizou as perdas do CAC 40 em Paris, que recuou 0,08%, a 5.566,79 pontos.

