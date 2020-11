Kamala Harris reforça compromisso do futuro governo em aprovar pacote de alívio

Por Estadão - Estadão 8

A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, reforçou compromisso do futuro governo americano em trabalhar para aprovar uma legislação de alívio econômico em meio à crise provocada pelo coronavírus. “É prioridade do presidente eleito e minha desde o início e vamos trabalhar com a oposição para lidar com as questões que afetam as pessoas, independentemente de quem elas tenha votado”, afirmou, a repórteres.

Harris revelou também que ainda não teve oportunidade de conversar com o vice-presidente Mike Pence sobre o processo de transição.

