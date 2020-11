Ibope Recife: João Campos e Marília Arraes estão tecnicamente empatados

Por Estadão - Estadão 7

Pesquisa Ibope divulgada na noite desta quarta-feira, 25, no Recife aponta empate técnico entre os dois candidatos à prefeitura, com João Campos (PSB) numericamente à frente de Marília Arraes (PT) – uma virada em relação ao levantamento anterior.

Segundo o Ibope, Campos agora tem 43% dos votos e Marília, 41%. Brancos e nulos somam 15% e 2% dos entrevistados não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, o filho do ex-governador Eduardo Campos aparece com 51% das intenções de voto e sua prima, neta de Miguel Arraes, com 49%.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Em relação ao levantamento anterior, de 18 de novembro, considerando os votos totais, João Campos ganhou quatro pontos porcentuais e Marília perdeu também quatro. Entre os votos válidos, a variação para os dois é a mesma dos votos totais entre uma pesquisa e outra.

Encomendado por TV Globo e Jornal do Commercio, o levantamento do Ibope ouviu 1.001 eleitores do Recife entre os dias 23 e 25 de novembro e está registrado no TRE sob o protocolo PE-04600/2020. O nível de confiança é de 95%.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

