Apodi vira dúvida na Ponte Preta para jogo contra o CSA na Série B

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A Ponte Preta pode ter uma baixa importante para o jogo de sábado, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Apodi ainda é tratado como dúvida.

Continua depois da publicidade

O departamento médico aguarda exames realizados no joelho esquerdo para saber se houve lesão. Ao marcar o gol da vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, em Campinas, na última terça-feira, Apodi se chocou com o goleiro Caíque França e precisou ser substituído.

Apodi, que nas últimas duas partidas começou como ponta direita, vive um grande momento com a camisa da Ponte Preta. São cinco gols marcados em 38 jogos, igualando a marca do ano passado, quando estava no CSA, por coincidência, próximo adversário do clube campineiro.

Advertisement

Um desfalque certo para o técnico Marcelo Oliveira é o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada. Ernandes e Yuri são as opções, com preferência para o primeiro.

Continua depois da publicidade

A delegação pontepretana vai viajar para Maceió no início da tarde desta quinta-feira e a tendência é que Marcelo Oliveira só mexa nas posições que sofrer com desfalques. A vitória suada sobre o lanterna Oeste fez a Ponte chegar aos 36 pontos, um a menos que o quarto colocado Juventude.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.