Fed: real 'especialmente' desvalorizado frente ao dólar, com fiscal e política

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Na última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), moedas da América Latina foram apontadas como em desvalorização ante ao dólar, e “especialmente o real brasileiro”, segundo ata divulgada nesta quarta-feira, 25.

Continua depois da publicidade

A moeda do Brasil foi colocada junto à lira turca, ambos alvos de “preocupações fiscais” e perspectivas políticas. No geral, a ata nota que o dólar teve “pequenas mudanças” no período avaliado, com pequena apreciação frente a moedas de economias desenvolvidas, com exceção do iene e da libra.

Gabriel Caldeira, Matheus Andrade, Francine De Lorenzo e André Marinho

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.