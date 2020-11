Sônia Braga é eleita uma das 25 melhores atrizes do século 21

Por Estadão - Estadão 9

Sônia Braga foi eleita uma das 25 melhores atrizes e atores do século 21 em uma publicação do jornal americano The New York Times nesta quarta-feira, 25. Elaborada pelos críticos Manohla Dargis e A. O. Scott, a lista inclui nomes bastante conhecidos, como Gael García Bernal, Mahersala Ali, Willem Dafoe, Julianne Moore e Denzel Washington, mas também atores de outros países, como os coreanos Song Kang Ho Kim e Min-hee, a chinesa Zhao Tao e o italiano Toni Servillo.

“Recentemente reassisti Aquarius (2016) para nossa ode à Sônia Braga”, escreveu Dargis. “Braga se encaixa perfeitamente no realismo maravilhoso e despreocupado do diretor Kleber Mendonça Filho. Nessa vez vendo o filme, porém – parcialmente influenciada por um capítulo chamado O Cabelo de Clara – percebi como Braga fica rearrumando sua cortina opulenta de cabelo. E, enquanto ela o joga para cima e o deixa cair, percebi que Mendonça não estava apenas apresentando uma personagem mas também a lenda a interpretando.”

“Suas habilidades se manifestam de um jeito totalmente diferente em Bacurau, uma alegoria loucamente fantástica (e violenta) com toques de ficção científica do Brasil em crise que se afasta do realismo dos outros filmes de Mendonça sem abandonar suas paixões políticas ou seu humanismo”, completou Scott. “Braga, parte de um extenso elenco que inclui atores não profissionais, é essencial para isso. Ela interpreta Domingas, uma médica de cidade pequena com problemas com bebidas e uma eventual personalidade abrasiva – um papel cômico e desglamurizado que ninguém mais poderia ter entregado com tanta graça e profundidade. Ou, como diz Mendonça, ‘em uma sinfonia, ela seria o piano’.”

Os escritores explicam que os selecionados são “25 razões pelas quais ainda amamos filmes, talvez mais do que nunca”, e que a lista é “tanto necessariamente subjetiva e possivelmente escandalosa em suas omissões”. Segundo o texto, além das estrelas e dos vencedores do Oscar, “há também atores de personagens e camaleões, heróis de ação e queridinhos do cinema de arte”.

Veja a lista dos melhores 25 atores do século 21 segundo o The New York Times:

1 – Denzel Washington

2 – Isabelle Hupert

3 – Daniel Day-Lewis

4 – Keanu Reeves

5 – Nicole Kidman

6 – Song Kang Ho

7 – Toni Servillo

8 – Zhao Tao

9 – Viola Davis

10 – Saoirse Ronan

11 – Julianne Moore

12 – Joaquin Phoenix

13 – Tilda Swinton

14 – Oscar Isaac

15 – Michael B. Jordan

16 – Kim Min-hee

17 – Alfre Woodard

18 – Willem Dafoe

19 – Wes Studi

20 – Rob Morgan

21 – Catherine Deneuve

22 – Melissa McCarthy

23 – Mahersala Ali

24 – Sônia Braga

25 – Gael García Bernal

Guilherme Sobota

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

