Faturamento do setor de máquinas cresce pelo 5º mês seguido, diz Abimaq

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O crescimento de 16% do faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostra a quinta expansão seguida, de acordo com o Departamento Econômico da Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor. É também a maior alta da série.

Continua depois da publicidade

O aumento está sendo puxado pelo mercado doméstico, especialmente pelo setor de alimentos e, posteriormente, pelo setor automotivo.

Outro indicador de melhora do mercado doméstico no setor de máquinas e equipamentos é o Indicador de Consumo Aparente. Cresceu 3% em outubro ante setembro, 4,9% na comparação com outubro do ano passado e 7,1% no acumulado do ano.

Advertisement

Isso, segundo a Abimaq, deve-se ao aumento dos investimentos no Brasil com máquinas e equipamentos fabricados localmente. A variação cambial ajuda porque reduz as importações de componentes estrangeiros e de produtos terminados.

Continua depois da publicidade

Francisco Carlos de Assis

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.