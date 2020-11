Comissão Europeia diz estar preparada se não existir acordo com Reino Unido

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, reconheceu nesta quarta-feira, 25, no Parlamento Europeu, que a instituição está preparada para o caso de não haver acordo com o Reino Unido após o Brexit. “Não posso dizer se haverá um acordo com o Reino Unido. Os próximos dias serão decisivos”, destacou.

Continua depois da publicidade

Von Der Leyen ressaltou, contudo, o trabalho do chefe das negociações do Brexit por parte da União Europeia, Michel Barnier, e disse que tem total confiança nele. “A UE vai fazer tudo ao nosso alcance para chegar a um acordo com o Reino Unido”, disse.

A presidente da Comissão Europeia afirmou que houve avanços em algumas áreas, mas que o tópico do auxílio estatal comum segue sendo um impasse.

Mateus Fagundes

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.