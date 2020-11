Ponte Preta joga mal, mas vence Oeste e segue na cola do G-4 da Série B

Por Estadão - Estadão 7

Não foi uma boa atuação, mas a Ponte Preta se manteve na cola do G-4 – a zona de acesso à primeira divisão – da Série B do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada. O gol de Apodi no início do segundo tempo foi o único da partida desta terça-feira à noite.

Invicta há cinco jogos, a Ponte Preta chegou aos 36 pontos e se manteve próxima dos primeiros colocados. Já o Oeste conheceu a 16ª derrota em 23 jogos e segue afundado na lanterna, com apenas 11 pontos.

A Ponte Preta exibiu fraca atuação no primeiro tempo, diante do lanterna e jogando em casa. No único bom lance da equipe na etapa inicial, Wanderley acertou chute no travessão. Mas esse foi o único lance. Já o Oeste fez Ygor Vinhas trabalhar duas vezes e Caio Vinícius ainda acertou a rede pelo lado de fora.

Com três alterações feitas por Marcelo Oliveira, a Ponte voltou mais ligada no segundo tempo e, depois de Bruno Rodrigues fazer Caíque França trabalhar, abriu o placar aos 11 minutos. Neto Moura deu grande lançamento para Apodi, que dominou a bola e bateu de esquerda na saída do goleiro.

Depois disso, o time campineiro recuou demais e o Oeste partiu com tudo para cima. Caio Vinícius perdeu uma chance incrível quando Ygor Vinhas saiu mal do gol após cruzamento. Nos minutos finais, a partida virou ataque contra defesa, mas a Ponte conseguiu segurar a vitória.

A Ponte volta a campo no sábado, contra o CSA, às 16 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Na sexta-feira, o Oeste recebe o América-MG, às 19h15, na Arena Barueri, em Barueri. Os jogos são válidos pela 24ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 x 0 OESTE

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Léo Pereira (Guilherme Pato), Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto (Neto Moura), Dawhan e Camilo (Bruno Reis); Apodi (Luis Oyama), Bruno Rodrigues e Wanderley (Matheus Peixoto). Técnico: Marcelo Oliveira.

OESTE – Caíque França; Matheus Rocha (Léo Ceará), Vitão, Luanderson e Caetano (Gustavo Salomão); Yuri (Kauã Jesus), Caio, Pedrinho, De Paula (Luan) e Bruno Lopes (Madson); Fábio. Técnico: Roberto Cavalo.

GOL – Apodi, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Pato e Guilherme Lazaroni (Ponte Preta); De Paula, Luan e Yuri (Oeste).

ÁRBITRO – Vinícius Furlan (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Estadao Conteudo

