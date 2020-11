Treino do Corinthians tem retornos de Jô, Cazares e Gustavo Silva

Por Estadão - Estadão 7

O técnico Vagner Mancini contou com novidades no treino do Corinthians, nesta segunda-feira. Na reapresentação do time, após o empate com o Grêmio, o treinador teve os retornos de Jô, Cazares e Gustavo Silva, recuperados de problemas físicos. O trio pode reforçar a equipe contra o Coritiba, na quarta, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Jô treinou normalmente após se recuperar de dois problemas físicos diferentes. Sem jogar desde 15 de outubro, ele sofreu uma lesão na panturrilha. Na sequência, quando estava perto de fazer seu retorno ao time, testou positivo para covid-19. Após cumprir quarentena e testar negativo, o atacante pôde enfim voltar a treinar com os companheiros.

O meia Cazares e o atacante Gustavo Silva retomara os trabalhos após se reabilitarem de problemas musculares. Já o atacante Boselli, recuperando-se de uma lombalgia, fez treino específico no campo com a equipe de preparação física e ainda não tem prazo para voltar ao time.

O argentino não é a única preocupação de Mancini. A lista de baixas tem também Ramiro, com torção no tornozelo direito; Mateus Vital e Jemerson, ambos com testes positivos para o novo coronavírus; e o trio de suspensos formado pelo zagueiro Marllon, pelo volante Cantillo e pelo meia Otero.

Diante deste panorama de tantos desfalques, o treinador poderia escalar na quarta uma possível formação com Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier, Cazares, Luan e Jonathan Cafu (Léo Natel); Jô (Davó).

Ele deve definir a escalação no treino desta terça, novamente à tarde, na última atividade do time paulista antes do confronto em Curitiba.

