Alagoas vai conceder blocos de saneamento nos próximos dias, diz Renan Filho

O governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho (MDB), afirmou nesta segunda-feira, 23, que o governo estadual vai conceder “nos próximos dias” os “próximos blocos de saneamento”. A concessão dos serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió (AL) foi o primeiro leilão realizado após a aprovação do novo marco legal do saneamento, no fim de setembro.

Renan Filho já havia anunciado que o governo alagoano concederia os serviços nas demais regiões do Estado, em projetos estruturados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o governador, o lançamento dos editais de concessão dos serviços nas demais regiões depende apenas da aprovação de projetos na Assembleia Legislativa, que já se “debruça” sobre o assunto.

“O projeto está 100% estruturado. A Assembleia Legislativa está se debruçando sobre últimos projetos que falta para lançar o edital”, afirmou Renan Filho, em palestra no seminário online “Visão do Saneamento: Brasil e Rio de Janeiro”, promovido pela Federação das Indústrias do Rio (Firjan).

O edital de concessão da área da região metropolitana de Maceió previa outorga mínima de R$ 15 milhões. A BRK Ambiental, maior operadora privada de saneamento do País, controlada pelo fundo canadense especializado em infraestrutura Brookfield, saiu vencedora com um lance de R$ 2,009 bilhões.

