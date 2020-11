RedeTV! anuncia contratação de Rodrigo Constantino

Por Estadão - Estadão 9

A RedeTV! anunciou a contratação do jornalista Rodrigo Constantino para ser comentarista fixo do Opinião no Ar, programa apresentado por Luís Ernesto Lacombe na emissora.

“Vou dividir a bancada com jornalistas por quem tenho o maior respeito, como Lacombe, Silvio Navarro”, afirmou em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 23. O Opinião no Ar ainda conta com Amanda Klein.

“Tenho certeza de que teremos muitos debates construtivos”, continuou o novo jornalista da RedeTV!. Recentemente, Rodrigo Constantino teve seu desligamento anunciado pela Record TV e pela rádio Jovem Pan, após fazer comentários polêmicos sobre o caso Mari Ferrer.

