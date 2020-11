Empresário garante que Cristiano Ronaldo seguirá jogando na Juventus até 2022

Por Estadão - Estadão 6

Há pouco mais de dois anos na Juventus, o craque português Cristiano Ronaldo seguirá jogando na equipe de Turim por muito tempo. Quem garante isso é o empresário do atacante, Jorge Mendes, que negou qualquer intenção do jogador, que tem contrato até o final da temporada 2021/2022, de deixar a Itália nos próximos meses.

“Ele se alimenta de metas e se reprograma continuamente para alcançá-las. Os objetivos da equipe se entrelaçam com os pessoais. Além de ser estrela, na Juventus é cada vez mais líder. Entre essa e a próxima temporada, a última das quatro previstas por contrato assinado em 2018, Cristiano pretende reescrever várias páginas do mundo do futebol”, afirmou Jorge Mendes, em entrevista ao jornal italiano Tuttosport.

O empresário comentou ainda que o craque está bem em Turim e que está focado em conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa. “Até lá, não ficará satisfeito. Já falei muitas vezes e creio que poucos terão dúvidas: Cristiano é o melhor da história, incomparável. Não há recorde que não possa bater. Está prestes a ser o jogador com mais gols com uma seleção e no total”, concluiu Jorge Mendes.

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo segue de olho em troféus individuais e recordes, como superar a barreira dos 750 gols oficiais na carreira. Para isso conta com a ajuda do técnico Andrea Pirlo, com quem o craque está gostando muito de trabalhar.

Autor de dois gols na vitória sobre o Cagliari, no último sábado, o português está na briga pela artilharia do Campeonato Italiano contra Zlatan Ibrahimovic. O astro da Juventus tem oito gols marcados em cinco partidas e tenta alcançar o sueco, que marcou 10 vezes em seis jogos. O Milan, de Ibra, segue na liderança, com 20 pontos, e a equipe de Turim está em quarto, com 16.

