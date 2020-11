Inter perde de virada para o Fluminense em casa e amplia a crise

Por Estadão - Estadão 12

O Internacional segue sua derrocada desde a saída de Eduardo Coudet. Neste domingo, o time gaúcho saiu na frente, mas acabou perdendo de virada para o Fluminense, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Abel Braga, afastado por causa da covid-19, neste duelo, o Inter tem três derrotas e uma vitória – inútil, pois resultou na eliminação na Copa do Brasil, para o América-MG – desde a mudança no comando. O time, desta vez, foi dirigido pelo auxiliar Leomir. No Brasileirão, o time estacionou nos 36 pontos e perdeu a chance de encostar nos líderes, aparecendo em quarto lugar.

Já o Fluminense encerrou uma sequência de duas derrotas e se aproximou da briga pela ponta. O time comandado por Odair Hellmann chegou aos 35 pontos e subiu para o quinto lugar, entrando na zona de classificação à Copa Libertadores.

A partida começou equilibrada, mas o Inter aproveitou a sua primeira oportunidade. Aos 14 minutos, Maurício chutou rasteiro e Muriel rebateu mal nos pés do meia, que não perdeu desperdiçou a segunda tentativa.

A preocupação tomou conta dos gaúchos após dividida de Rodrigo Dourado com Danilo Barcelos. O volante, que voltou recentemente de cirurgias no joelho, ficou caído no gramado, mas depois se recuperou. Aos poucos, o Fluminense foi ameaçando a vantagem do Inter.

O time gaúcho chegou a ampliar aos 37 minutos com Thiago Galhardo, mas o gol foi anulado pelo VAR porque a bola tocou no braço do atacante após chute de Danilo Barcelos. Nos acréscimos, o Fluminense reclamou de pênalti não marcado de Victor Cuesta em Lucca após uma dividida.

O empate tricolor saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Lucca cobrou escanteio fechado, Digão não desviou e enganou Marcelo Lomba. A bola acabou entrando direto. Na sequência, Thiago Galhardo teve mais um gol anulado ao aproveitar passe de Maurício. O atacante, porém, estava impedido.

Em busca da vitória, o Inter passou a pressionar o Fluminense. Caio desviou a bola para o meio da área e ninguém apareceu para completar. Aos 28 minutos, Caio aproveitou cruzamento e cabeceou. A bola tinha a direção do gol, mas acabou acertando Maurício.

Quando parecia que o Internacional estava mais perto do gol, o Fluminense virou. Aos 35 minutos, Caio Paulista recebeu passe, dominou e bateu na saída de Marcelo Lomba. Nos minutos finais, o time gaúcho partiu todo em busca do empate, mas não conseguiu furar o bloqueio tricolor. E quase sofreu o terceiro em chute cruzado de Felippe Cardoso.

Pela 23.ª rodada do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Atlético-GO, às 21 horas do próximo sábado, no Olímpico Pedro Ludovico. Antes, recebe o Boca Juniors, na quarta-feira, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Envolvido apenas na disputa do Brasileiro, o Fluminense volta a campo só na segunda-feira da semana que vem, contra o Red Bull Bragantino, às 20 horas, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 FLUMINENSE

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Edenílson, Rodrigo Dourado (Johnny), Nonato (Marcos Guilherme), Maurício (D’Alessandro) e Thiago Galhardo; Caio (Yuri Alberto). Técnico: Leomir (auxiliar).

FLUMINENSE – Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri Lima, Yago Felipe (André) e Nenê (Caio Paulista); Lucca (Luiz Henrique), Wellington Silva (Felippe Cardoso) e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS – Maurício, aos 14 minutos do primeiro tempo; Lucca, aos 12, e Caio Paulista, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Uendel (Internacional); Yago Felipe, Danilo Barcelos, Digão e Yago Felipe (Fluminense).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

