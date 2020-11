Casal é baleado ao errar saída da BR-101 na região metropolitana do Rio

Por Estadão - Estadão 22

Advertisement

Advertisement

Um casal foi baleado por volta do meio-dia da última sexta-feira, dia 20, depois de sair da rodovia BR-101 e entrar por engano em um dos acessos ao Jardim Catarina, um bairro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), criminosos tentaram roubar o automóvel das vítimas e fizeram diversos disparos contra o casal. O homem foi atingido por um tiro nas costas, e a mulher ficou ferida com um disparo no braço. Ambos foram socorridos pelos policiais rodoviários. De acordo com a polícia, não há informações ainda sobre o paradeiro dos criminosos.

Continua depois da publicidade

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.