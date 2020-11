Guilherme Salas e Allam Khodair vencem em Goiânia e embolam disputa pelo título

Por Estadão - Estadão 6

Guilherme Salas e Allam Khodair venceram as corridas 1 e 2 da etapa de Goiânia, a 11ª e penúltima da temporada 2020 da Stock Car, neste domingo, e deixaram a disputa pelo título ainda mais embolada. Thiago Camilo segue na liderança do campeonato, mas outros nove pilotos têm chances de levar a taça.

Na primeira corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna, Allam Khodair, que não largava da pole position desde a etapa de Tarumã de 2015, saiu na frente, mas logo foi superado por Guilherme Salas.

O jovem piloto da KTF Sports não saiu mais da ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro para conquistar sua primeira vitória na categoria. A fim de recuperar as posições perdidas, Khodair tocou em Bruno Baptista, os dois saíram da pista e ele abandonou a disputa.

A segunda posição ficou com Diego Nunes e Denis Navarro completou o pódio em terceiro. O atual tricampeão da Stock Car, Daniel Serra, terminou na nona colocação. O líder do campeonato, Thiago Camilo, enfrentou problemas em seu carro e não cruzou a linha de chegada.

Na segunda prova da rodada dupla deste domingo, com o grid do top 10 invertido, Rubens Barrichello, que largou na ponta por ter fechado a primeira corrida em décimo, liderou boa parte da disputa, mas a poucos metros da linha de chegada enfrentou uma pane seca em seu carro e foi superado por Allam Khodair. Um erro de cálculo de combustível gerou o problema e custou o triunfo a Rubinho.

O piloto da Blau Motorsport se reabilitou do erro na prova anterior, fez uma bela corrida de recuperação e passou Rubinho na última curva para ganhar a segunda corrida em Goiânia. A vitória foi a nona de Khodair na Stock Car e encerrou um jejum de triunfos que vinha desde a etapa de Tarumã de 2015. Nelsinho Piquet também ultrapassou o ex-piloto da Fórmula 1 e fechou em segundo. Frustrado, Barrichello terminou em terceiro.

Com os resultados deste domingo, Thiago Camilo lidera a Stock Car com 238 pontos. Ele é seguido por Daniel Serra, com 236 pontos, e Ricardo Maurício, com 231. Ricardo Zonta é o quarto, com 224, mesma pontuação de Gabriel Casagrande, o quinto. Rubens Barrichello aparece no sexto posto, com um ponto a menos. Os seis são os mais cotados para brigar pelo troféu.

A última etapa da Stock Car, a Grande Final, será disputada em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, no dia 13 de dezembro, com pontos dobrados para os pilotos.

