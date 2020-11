Bolsonaro diz no Twitter que energia está voltando no Amapá

Por Estadão - Estadão 8

O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste domingo o fim do apagão no Amapá. “Energia retornando no Amapá. Obrigado a todos pela acolhida”, escreveu no Twitter.

No entanto, reportagem do G-1 informa que moradores de vários bairros do município de Macapá relatam problemas com a energia.

No sábado, o presidente visitou a região, que sofre com apagão há 20 dias, acompanhando a ativação dos geradores termoelétricas.

