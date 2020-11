Auxiliar lamenta desfalques do Santos no Equador: 'Não temos certeza de nada'

Por Estadão - Estadão 9

A direção do Santos divulgou na noite de sábado, logo após a derrota para o Athletico-PR, em Curitiba, que terá três desfalques certos para o jogo contra a LDU, nesta terça-feira, em Quito, no Equador, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. São eles o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson e o volante Sandry.

Os três jogadores contraíram a covid-19 na semana passada, cumpriram os 10 dias de quarentena e foram liberados pelo departamento médico do Santos – Madson e Sandry, inclusive, atuaram contra o Athletico-PR. Já João Paulo ficou no banco de reservas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Santos nas suas redes sociais e no site oficial, eles testaram negativo para o novo coronavírus em exame realizado na última quarta-feira, mas voltaram a receber o resultado positivo em testes feitos na sexta. Os três não apresentam quadro clínico ou sintomas da doença e não podem transmitir a doença. Por isso, podem ser utilizados no Brasileirão, mas não na Libertadores por decisão do Ministério da Saúde do Equador.

A situação surpreendeu o auxiliar Marcelo Fernandes, que segue comandando o time enquanto o técnico Cuca se recupera em casa depois de ter sido infectado pela covid-19. “Perdemos três jogadores, esperamos os testes até as 14 horas, 14h30, momentos antes de ir para a preleção. São os casos do Madson, João Paulo e Sandry, os três acusaram no teste. São jogadores que já voltaram, é uma situação que a gente até fica perplexo. Não temos certeza de nada. Tivemos que trabalhar o time em cima disso. Para o jogo de Quito, vamos sentar, conversar e ver como todo mundo vai estar para montarmos aquilo que é melhor”, disse.

“É um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando, os jogadores estão voltando, a comissão técnica está voltando, tudo está voltando à normalidade, e com certeza vamos fazer um grande jogo. E semana que vem todos estaremos juntos, com a volta do Cuca e do (também auxiliar) Cuquinha”, completou.

INSCRITOS – O Santos inscreveu cinco novos jogadores na lista da Libertadores antes da partida contra a LDU. Entraram na relação o zagueiro Laércio, o zagueiro/lateral-esquerdo Wellington Tim, o volante Guilherme Nunes e os atacantes Ângelo Gabriel e Brayan Kruger. Saíram o lateral-esquerdo Lucas Sena, o meio-campista Donizete e o atacante Andrey Quintino.

