Com um a menos, Palmeiras perde para o Goiás, no primeiro revés com Abel Ferreira

Com 18 desfalques e um jogador a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo após o lateral-direito Mayke ser expulso com a ajuda do árbitro de vídeo, o Palmeiras não conseguiu segurar o Goiás e foi superado por 1 a 0, neste sábado, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um golaço aos 47 minutos da etapa final decretou o primeiro revés do técnico português Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Com o resultado, o time alviverde estacionou nos 34 pontos e está na quinta colocação. O Goiás encerrou um jejum de 11 jogos sem vencer e chegou aos 15, mas continua na lanterna (20.º lugar) da competição.

O desfigurado Palmeiras demorou poucos segundos para demonstrar que os desfalques não iriam pelo menos tirar o ímpeto da equipe de Abel Ferreira. Luiz Adriano fez o goleiro Tadeu trabalhar duas vezes antes de o cronômetro alcançar o primeiro minuto de jogo.

O técnico português optou por um esquema com três zagueiros que utilizou em outras equipes, mas ainda não havia lançado mão no Palmeiras. A formação permitia ao time adiantar suas peças e pressionar o Goiás na saída de bola. Os goianos atuavam sem muita ambição ofensiva, trocando passes laterais até buscar Fernandão lá na frente. O atacante era presa fácil para o trio defensivo palmeirense.

O drama em relação aos desfalques se amplificou para o Palmeiras aos 24 minutos. Luiz Adriano sentiu lesão muscular na coxa direita e deixou o campo. Fabrício, de 19 anos, chamado por Abel Ferreira da base pela ausência de 18 jogadores, entrou para formar o ataque com Marcelinho, de 17.

O que já era ruim ficou ainda pior antes do fim do primeiro tempo. Mayke errou o bote e acertou o tornozelo de Taylon. Após ser chamado para analisar o lance no vídeo, o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo trocou o cartão amarelo pelo vermelho e expulsou o lateral-direito que estava atuando improvisado na esquerda. “Não teve intenção”, reclamou Abel Ferreira, que também foi amarelado.

O Goiás chegou duas vezes com perigo logo na sequência da expulsão e forçou uma resposta imediata do treinador português. Sem abrir mão do esquema com três zagueiros, Abel Ferreira fechou o Palmeiras, com o lateral Esteves e o volante Gabriel Menino nos lugares do meia Lucas Lima e do atacante Marcelinho, respectivamente, antes de ir para o intervalo com o placar de 0 a 0.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com intenção de não perder. O técnico estacionou o ônibus, como costuma fazer o compatriota José Mourinho, diante da área. A equipe era compacta, dando pouco espaço para o Goiás, e aguardava um erro do adversário.

Com posse de bola e pouca criatividade para furar o paredão defensivo palmeirense, o Goiás colocou dois centroavantes para tentar pelo alto. Rafael Moura entrou e se posicionou com Fernandão na área. A estratégia não deu certo. Mas, aos 47 minutos, Miguel Figueira marcou um golaço para definir o jogo. A bola que saiu do pé esquerdo de fora da área foi morrer no ângulo de Weverton.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 0 PALMEIRAS

GOIÁS – Tadeu; Taylon (Rafael Moura), Fabio Sanches, David Duarte e Jefferson (Rodrigues); Breno, Ariel Cabral (Miguel Figueira) e Gustavo Blanco (Alyson); Douglas Baggio (Shaylon), Keko e Fernandão. Técnico: Glauber Ramos (interino).

PALMEIRAS – Weverton; Emerson Santos, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Patrick de Paula, Ramires, Lucas Lima (Esteves) e Mayke; Marcelinho (Gabriel Menino) e Luiz Adriano (Fabrício)(Luan). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Miguel Figueira, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Miguel Figueira (Goiás); Renan, Abel Ferreira, Gabriel Menino (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO – Mayke (Palmeiras).

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Marcius Azevedo

Estadao Conteudo

