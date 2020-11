Estado do Rio registra 33 mortes por covid-19 e 362 casos em 24 horas

Por Estadão - Estadão 7

O Estado do Rio registrou 33 mortes por covid-19 entre ontem, 20, e este sábado. Além disso, 362 novos casos da doença foram confirmados. Os números são da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Com os novos registros, o Rio de Janeiro soma 21.971 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. No total, 337.277 pessoas já foram infectadas no Estado pelos números oficiais. Entre as mortes, mais da metade (12.935) ocorreu na capital. O Rio já contabilizou 130.949 casos da doença.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

