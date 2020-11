Ambev cobra Carrefour por morte de homem negro em unidade da rede

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A fabricante de bebidas Ambev publicou em sua conta oficial no LinkedIn uma nota na qual cobra do Carrefour “medidas imediatas e efetivas” que impeçam novos episódios de discriminação como o que levou ao assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, ocorrido na noite de quinta-feira, 19, em uma unidade do Carrefour de Porto Alegre (RS).

Continua depois da publicidade

“Na Ambev não toleramos qualquer ato de racismo ou violência. Estamos em luto pelo assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas. Para todos nós, nossos funcionários e a comunidade negra, a tristeza, frustração e medo gerados por atos recorrentes de violência como este são profundos e pessoais”, diz a nota da Ambev publicada ontem (20).

João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por dois homens brancos que integravam a equipe de segurança da unidade do Carrefour Passo D’areia, na capital gaúcha. Os suspeitos, um de 24 anos e outro de 30 anos, foram presos em flagrante, sendo que um deles foi levado a um presídio militar por integrar a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil trata o caso como homicídio qualificado.

Gregory Prudenciano

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.