Guarani vence Botafogo-SP de virada e chega a três jogos sem perder na Série B

Mesmo tendo sofrido um gol nos primeiros minutos, o Guarani conseguiu manter a tranquilidade e superou o Botafogo-SP de virada, por 2 a 1, na noite desta sexta-feira. A partida foi realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Assim, o Guarani chegou a três jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias e um empate. Com 28 pontos, está em 13º lugar. O Botafogo-SP acumula três derrotas seguidas, e continua com 18 pontos, na 19.ª e penúltima posição, no rumo da Série C.

Mesmo fora de casa, o Botafogo adiantou sua marcação para pressionar a saída de bola do Guarani e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos. Ronald recebeu na direita e fez bom cruzamento na segunda trave. Rafinha apareceu bem, se adiantando à marcação e completou de cabeça, no contrapé do goleiro Gabriel Mesquita.

Apesar de certo controle do Guarani, foi o Botafogo que assustou novamente em dois lances praticamente seguidos, aos sete minutos. Primeiro, com chute perigoso de Bady, da entrada da área, que contou com desvio. No outro, Wellington Tanque completou cruzamento e exigiu grande defesa do goleiro da casa.

Quando chegou, porém, o Guarani foi efetivo. Depois de cruzamento da esquerda, o setor defensivo do Botafogo tentou tirar, mas a bola ficou com Pablo, na direita. Ele invadiu a área e chutou forte e cruzado, contando com leve desvio no marcador para empatar.

Ainda no primeiro tempo, o Botafogo criou grande chance em rápido contra-ataque. Rafinha deu ótimo passe para Ronald, que chutou por cima. O Guarani também chegou com perigo em boa jogada de Pablo, que tocou para a meia-lua. Murilo Rangel chutou de primeira e exigiu boa defesa do goleiro Darley, pois a bola pingou bem em sua frente.

A primeira parte do segundo tempo foi mais cadenciada, com o Guarani tentando furar a boa marcação adversária. Aos 20 minutos, após chute de fora da área e boa defesa do goleiro do Botafogo, Júnior Todinho estava atento no rebote e chutou no alto para colocar o time de Campinas à frente do placar.

Apesar do gol, a partida continuou calma no segundo tempo. Mais tranquilo, o Guarani administrou bem a vantagem e não se arriscou tanto ao ataque. Já o Botafogo não conseguiu criar boas jogadas para buscar o empate. Ao final do jogo, porém, houve uma reclamação geral dos botafoguenses sobre o árbitro, que levou uma rasteira e foi empurrado. Wellington Tanque foi expulso. Agora resta saber como isso vai ser relatado na súmula.

Os times voltam a campo já no início da próxima semana, pela 23.ª rodada. Na segunda-feira, às 20h, o Botafogo recebe o Avaí, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na terça-feira, às 16h30, o Guarani vai até Curitiba, onde enfrenta o Paraná, no Estádio Durival Britto.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 BOTAFOGO-SP

GUARANI – Gabriel Mesquita; Cristovam, Wálber, Romércio e Bidu; Bruno Silva, Lucas Crispim (Rickson), Pablo (Giovanny) e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Bruno Sávio (Rafael Costa) e Júnior Todinho (Waguininho). Técnico: Felipe Conceição.

BOTAFOGO-SP – Darley; Jeferson, Robson, Jordan e Guilherme Romão (Gilson); Naldo (Edson Júnior), Elicarlos e Bady (Matheus Anjos); Ronald (Matheus Alessandro), Wellington Tanque e Rafinha (Dudu). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Rafinha, aos três, e Pablo, aos 16 minutos do primeiro tempo. Júnior Todinho, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Sávio, Pablo, Waguininho e Bruno Silva (Guarani). Naldo, Robson, Jeferson e Wellington Tanque (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO – Wellington Tanque (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

