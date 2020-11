Vitória e Ponte empatam no Barradão e ficam longe dos seus objetivos na Série B

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Em um jogo muito fraco tecnicamente, Vitória e Ponte Preta ficaram no empate sem gols, nesta sexta-feira, no Barradão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não foi bom para ninguém.

Continua depois da publicidade

O Vitória tem 25 pontos e não conseguiu emplacar pela primeira vez o segundo triunfo consecutivo, seguindo perto da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta chegou ao terceiro empate seguido e, com 33, está na sétima colocação, perdendo a chance de encostar no G4, a zona de acesso.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente. O Vitória teve mais posse de bola, mas não obrigou Ygor Vinhas a fazer nenhuma defesa. Já a Ponte Preta teve duas boas oportunidades. Na primeira, Camilo chutou e Ronaldo evitou o gol com os pés. Depois, Apodi tocou na saída do goleiro e Rafael Carioca, na tentativa de cortar, quase mandou contra a própria meta.

Advertisement

Na volta do intervalo, o Vitória encurralou a Ponte Preta, mas teve dificuldades para criar lances de perigo. Um dos únicos foi um chute de Léo Ceará, na marca do pênalti, por cima do gol. O time campineiro parecia satisfeito com o empate sem gols e só se defendeu até o apito final.

Continua depois da publicidade

O Vitória volta a campo na quarta-feira, contra o Náutico, às 19 horas, nos Aflitos, no Recife. Na terça, a Ponte Preta recebe o Oeste, às 19h15, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 PONTE PRETA

Continua depois da publicidade

VITÓRIA – Ronaldo; Léo Morais, Wallace, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo (Ruan Nascimento), Fernando Neto (Lucas Cândido) e Thiago Lopes (Junior Viçosa); Vico (Matheusinho) e Léo Ceará. Técnico: Eduardo Barroca.

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Léo Pereira, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto (Neto Moura), Dawhan e Camilo (Luan Dias); Apodi (Guilherme Pato), Bruno Rodrigues (Vinícius Zanocelo) e Wanderley (Matheus Peixoto). Técnico: Marcelo Oliveira.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÃO AMARELO – Lucas Cândido e Ruan Nascimento (Vitória); Ruan Renato, Dawhan e Wellington Carvalho (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.