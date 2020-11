Shawn Mendes e Justin Bieber lançam clipe de 'Monster'; Assista

Por Estadão - Estadão 7

Shawn Mendes e Justin Bieber lançaram nesta sexta-feira, 20, o clipe de Monster. A faixa faz parte do novo álbum de Shawn, intitulado Wonder, que será apresentado aos fãs somente no dia 4 de dezembro.

A música que dá nome ao trabalho de Shawn já foi lançada anterioremente.

Em menos de dez horas de publicação no YouTube, o vídeo já tinha aproximadamente cinco milhões de visualizações.

No cenário misterioso do clipe, Shawn aparece cantando em meio ao nevoeiro, enquanto sobe as escadas ao encontro de Justin Bieber.

Assista ao vídeo clicando aqui .

Camila TUCHLINSKI

Estadao Conteudo

