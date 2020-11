Cuidar dos rins também faz bem para o coração

Por Estadão - Estadão 4

Pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de disfunção renal. O problema é responsável também por aumentar o risco do surgimento de doenças do coração, por exemplo.

Dessa forma, o mau funcionamento do órgão pode ocasionar sérios problemas à saúde. Os rins são responsáveis por filtrar impurezas, regular a pressão do sangue e controlar a produção dos glóbulos vermelhos.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia lembra que as doenças cardiovasculares e renais estão interligadas. O diagnóstico precoce de danos aos rins é importante. Vale lembrar que a insuficiência renal é silenciosa, o que pode causar uma demora no diagnóstico, comprometendo o funcionamento do coração.

Orientação

As pedras nos rins estão ligadas à ingestão excessiva de sal e de proteínas. Fatores hereditário, porém, contribuem para o aparecimento dos cálculos renais. A prevenção é fundamental desde a infância.

A existência das doenças em crianças pode ser detectada com a aferição da pressão arterial. Alguns problemas normalmente descobertos na adolescência podem ser diagnosticados com antecedência com o acompanhamento adequado.

Já os adultos precisam tomar alguns cuidados para evitar o problema. A prevenção passa pela manutenção de hábitos saudáveis. Dormir bem, manter uma dieta equilibrada e praticar atividade física periódica fazem a diferença. Além disso, é necessário consultar um médico regularmente para os exames necessários.

