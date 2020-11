China: Xi Jinping rejeita dissociação, apesar de tensões com EUA e Europa

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O presidente da China, Xi Jinping, rejeitou nesta quinta-feira insinuações de que seu país possa se dissociar ou se separar dos EUA e outros parceiros comerciais, apesar de crescentes tensões com Washington e Europa relacionadas a tecnologia e segurança.

Continua depois da publicidade

Xi, que falou em vídeo durante reunião de executivos-chefes (CEOs) da Ásia e do Pacífico, prometeu maior abertura dos mercados chineses, mas não anunciou iniciativas em resposta a queixas de que o Partido Comunista da China injustamente subsidia e protege as indústrias de tecnologia e de outras áreas para sufocar a concorrência externa.

Xi descartou sugestões de que Pequim possa reagir a sanções dos EUA contra suas empresas de tecnologia, tentando isolar suas indústrias de parceiros comerciais globais. “Jamais iremos retroceder na história, buscando nos dissociar ou formar um ‘pequeno círculo’ para manter os outros do lado de fora”, disse Xi.

Advertisement

O evento de hoje precede uma reunião virtual de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, pela sigla em inglês), a ser realizada nesta sexta-feira (20). No último domingo (15), 15 países da Ásia e do Pacífico, incluindo a China, assinaram a Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês), maior acordo de livre comércio do mundo. Fonte: Associated Press.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.