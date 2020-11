PagSeguro registra lucro contábil de R$ 263,4 mi no trimestre, queda de 23,1%

Por Estadão - Estadão 3

A PagSeguro, empresa de meio de pagamentos do UOL, teve lucro líquido contábil de R$ 263,4 milhões no terceiro trimestre, queda de 23,1% em relação a igual trimestre do ano passado, mostra balanço divulgado nesta quarta-feira, 18. O lucro ajustado ficou em R$ 330,4 milhões, baixa de 15,3% ante um ano antes.

Já o volume total transacionado no período por meio das maquininhas subiu 52,5% na mesma comparação, para R$ 44,8 bilhões. As receitas totais, por sua vez, somaram R$ 1,781 bilhão no intervalo entre julho e setembro, alta de 21,8% ante igual período de 2019.

Em relatório, a PagSeguro destaca que o PagBank terminou o terceiro trimestre com 6,7 milhões de clientes ativos, 1,8 milhão a mais que no fim do trimestre anterior. Entre os que chegaram, quase meio milhão são comerciantes, destaca a empresa em nota à imprensa.

“O salto no número de novos comerciantes, aliado ao aumento substancial das transações financeiras online, que cresceram 121% no terceiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2019, foram os principais motores de crescimento no período”, explicam.

Além disso, a companhia destacou que os pagamentos com débito, impulsionados pelo auxílio emergencial, cresceram em ritmo mais acelerado do que as transações feitas com cartão de crédito. “O avanço reflete uma mudança temporária nos padrões de consumo de milhões de brasileiros, que têm priorizado os bens de primeira necessidade, equacionando as finanças mensais e adiando compras parceladas, dado o cenário de maior incerteza”, afirma a empresa.

André Ítalo Rocha

Estadao Conteudo

