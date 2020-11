Isolado do filho por conta da covid-19, Luccas Neto faz desabafo

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O youtuber Luccas Neto contou como tem sido seu isolamento após testar positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira, 18, em participação no Encontro com Fátima Bernardes. Ele se emocionou ao falar da distância do filho, Luke, para evitar uma possível transmissão. Ele nasceu na sexta-feira, 13, e já está em casa.

Continua depois da publicidade

“Eu estou bem no físico, meu corpo tá bem, estou sem sintomas, mas o problema mesmo é o psicológico, a cabeça, que fica pensando um milhão de coisas”, disse Luccas.

Luccas precisará ficar isolado por 15 dias em casa, em um quarto separado. Ele afirmou que estava realizando testes semanalmente, e foi surpreendido pelo resultado positivo.

Advertisement

“Ele Luke está na porta aqui do lado, e eu não posso fazer nada. Desculpa. É um sentimento muito triste, porque eu fico pensando é o meu primeiro filho, eu não sei se ele ainda vai lembrar de mim. Parece que daqui a 15 dias ele vai estar diferente, maior, e eu vou perder uma fase da vida dele”, desabafou o youtuber, que chorou ao falar sobre o assunto.

Continua depois da publicidade

Fátima Bernardes tentou tranquilizar o youtuber, e destacou que ele poderá ver os registros do crescimento do filho depois: “ele vai lembrar de você logo, logo, ele ainda vai lembrar muito de você”. A apresentadora também destacou que a maior prova de amor que Luccas poderia dar para o filho é “ficar no isolamento”.

“A gente tem uma visão do vírus, de como é, mas depois é outra realidade, quando você tem. É muito diferente”, afirmou Luccas.

Ele ainda recebeu uma homenagem de alguns seguidores do seu canal, destinado ao público infantil, e agradeceu o apoio, que segundo ele tem sido importante para seu bem-estar. “Eu não posso sair daqui, tenho que cuidar do meu filho pra sempre”, observou.

Continua depois da publicidade

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.