Bolsas da Europa fecham em alta com resultados positivos de vacina e CPI

Os principais índices acionários da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, influenciados pela divulgação de resultados positivos da vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida por Pfizer e BioNTech, que apresentou 95% de eficácia em testes finais e se apresentou segura, de acordo com a farmacêutica norte-americana. Também influenciou positivamente as bolsas europeias o dado de inflação da zona do euro, que caiu 0,3% em outubro, deixando o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) ainda mais distante da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%. O dado reforça a narrativa de manutenção de estímulos monetários no continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,44% nesta quarta-feira, aos 390,54 pontos.

Ainda assim, o temor causado pelas segundas ondas de covid-19 em diversos países da Europa conteve os ganhos nos índices acionários europeus.

A dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Elizabeth McCaul afirmou que permanece “incerto” o impacto da pandemia na demanda agregada no continente, durante um evento na Universidade Goethe.

Até agora, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) contabilizou 11,1 milhões de casos no continente. França (2 milhões), Espanha (1,5 milhão), Reino Unido (1,4 milhão) e Itália (1,2 milhão) lideram o número de infecções na Europa.

No Reino Unido, pesou a divulgação do CPI de outubro, que registrou alta de 0,7% em outubro ante igual mês do ano passado. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 aos 6385,24 pontos, em alta porcentual de 0,31%, a menor entre os principais índices europeus.

Já as Bolsas de Frankfurt e Paris fecharam com igual avanço de 0,52%, aos 13201,89 e 5511,45 pontos, respectivamente.

Na Itália, o índice FTSE MIB da Bolsa de Milão foi o que registrou segunda maior alta entre os principais mercados ao avançar 0,87%, aos 21622,66 pontos. Destacaram-se as ações da Telecom Italia, que fechou com ganhos de 2,84%, e da CNH Industrial, com alta de 3,48%.

Já o índice de Madri IBEX 35 fechou o dia aos 7981,50 (+ 0,59%), e a Bolsa de Lisboa terminou as negociações em alta de 1,19%, aos 4417,72 pontos.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

