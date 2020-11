Paulo Gustavo revela que aplicou botox: 'tenho marido dermatologista, gente'

Por Estadão - Estadão 24

O ator Paulo Gustavo gravou uma série de stories no Instagram nesta terça-feira, 17, a caminho do Projac, na TV Globo, no Rio de Janeiro. “Estou sem nada no rosto. Minha pele está boa, gente? Porque não tenho disciplina nenhuma com o Thales (marido). Ele fica com ódio de mim. Ele passa creme, um monte de coisa. Digo que vou passar e depois o creme está intacto. Mas está bonitinha e sem filtro”, contou aos seguidores enquanto se dirigia ao estúdio.

O humorista comentou sobre o procedimento estético que fez na testa, mais próximo da região dos olhos, graças ao marido, Thales Bretas, que é dermatologista. “Ontem vi um monte de matéria dizendo que eu coloquei botox. Eu botei. Coloquei um pouquinho aqui, olha. Tenho marido dermatologista, gente! Vocês acham que eu não vou usar? Todo mundo coloca botox. Só que a diferença é que tem gente que fala e tem quem não fala. No meu caso, eu falo. Boto para ficar bonito, aproveitar o talento do Thales”, admitiu.

Paulo Gustavo esteve no Projac para a gravação de um especial de fim de ano do programa 220 Volts, originalmente do Multishow. A previsão de estreia da atração é no dia 22 de dezembro.

