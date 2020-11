'Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos', diz Bolsonaro citando Covid-19

Por Estadão - Estadão 75

Depois de dizer que o Brasil precisa deixar de ser um País de “maricas” e enfrentar o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou, nesta quarta-feira, 18, produtores rurais por não terem sido “frouxos” durante a pandemia da covid-19, em referência a uma passagem bíblica. Em evento de entrega de títulos rurais em Goiás, Bolsonaro voltou a agradecer ao homem do campo por não ter parado suas atividades durante a crise sanitária do novo coronavírus.

“Graças a vocês (agricultores) que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se ‘o fica em casa, a economia a gente vê depois’ fosse aplicado no campo teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais”, disse o mandatário. “Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz a passagem bíblica”, declarou. Na sequência, o presidente citou que respeita todas as religiões e afirmou que a Bíblia é uma “caixinha de ferramenta para consertar o corpo humano”.

No início de seu discurso, o presidente mencionou passagem bíblica que diz “se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena” (Provérbios 24, 10). O trecho bíblico já havia sido citado pelo chefe do Executivo em suas redes sociais, quando compartilhou fala traduzida do presidente Vladimir Putin, da Rússia, em que elogia a atuação de Bolsonaro durante a pandemia.

Mortes

O Brasil já registra mais de 166 mil mortes pelo novo coronavírus e a possibilidade de uma segunda onda de contágio já é ventilada. Apesar disso, o presidente segue na linha negacionista, para apoiadores na semana passada, Bolsonaro disse que a possibilidade de uma segunda onda era “conversinha” e que se ocorresse era preciso “enfrentar”.

No evento de hoje, Bolsonaro foi chamado de “libertador dos assentados” por um produtor rural agraciado com um título de propriedade. “Bolsonaro não é princesa Isabel mas é o libertador de todos os assentados”, disse o produtor. Os sinais de apoio devolveram ao chefe do Executivo o sorriso que há dias não aparecia como nesta quarta.

Depois do fracasso de seus apoiados nas eleições municipais, um Bolsonaro de postura impaciente e abatida tem sido regra, à exceção desta quarta, em que os elogios ao seu governo inflaram o ânimo presidencial. Boa parte dos cumprimentos veio do governador Ronaldo Caiado (DEM), que destacou ser a 10ª vez que Bolsonaro visita o Estado. No início da pandemia, Caiado chegou a romper com o presidente, mas ambos reataram ao longo do ano.

Na plateia, panfletos com “Bolsonaro 2022 Aliança pelo Brasil” foram vistos. No microfone, um produtor rural disse que o presidente contará com apoio dos assentados para sua reeleição. “Se o senhor tinha 90% de chance (de vencer), agora juntando o pessoal do assentamento o senhor tem 100%”, disse o homem.

Emilly Behnke

Estadao Conteudo

