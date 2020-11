Camilo elogia qualidade do elenco da Ponte Preta e vai pedir para usar a 10

Por Estadão - Estadão 7

A saída de João Paulo para o Fortaleza vai fazer com que a camisa 10 da Ponte Preta tenha um novo dono: Camilo. Principal contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o experiente meia vestia a 88 e vai pedir a mudança de número.

Isso, porém, não quer dizer que a responsabilidade vai aumentar sobre Camilo. Pelo menos é o que acredita o jogador de 34 anos, que no empate com o Brasil de Pelotas, por 1 a 1, na semana passada, voltou a aparecer entre os titulares e com a faixa de capitão.

“Pretendo, sim, mudar o número da camisa. É um número que eu gosto de jogar. Mas a responsabilidade é de todos. Em um elenco não se pode fazer da responsabilidade de apenas um jogador. Estou muito motivado para que possamos alcançar o objetivo da Ponte, que é estar na Série A no ano que vem”, afirmou Camilo.

O executivo de futebol Gustavo Bueno deixou claro que o clube vai ao mercado em busca de uma peça de reposição para João Paulo. No entanto, Camilo procurou valorizar os companheiros e acredita que o elenco tem jogadores para substituir à altura o antigo camisa 10.

“Acho que temos jogadores capacitados no grupo para manter o nível, jogadores que estão querendo entrar na equipe. Com as vitórias podemos demonstrar que temos um grupo qualificado”, comentou o meia.

Na briga por uma vaga no G4, com 32 pontos, a Ponte volta a campo na sexta-feira, contra o Vitória, em Salvador, pela 22.ª rodada da Série B do Brasileiro.

