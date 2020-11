Hungria assina contrato para compra de dois cargueiros da Embraer

Por Estadão - Estadão 1

A Embraer informou nesta terça-feira, 17, que assinou contrato com o governo da Hungria para a venda de duas aeronaves multimissão KC-390 Millennium, na configuração de reabastecimento aéreo, designado KC-390. Além disso, estão contemplados no contrato treinamento de pilotos e técnicos, bem como outros serviços e suporte. As entregas estão programadas para começar em 2023. Os valores não foram informados.

O KC-390 Millennium é o maior avião já desenvolvido no Brasil. Até agora, a companhia vendeu unidades para os governos brasileiro e português, ambos parceiros na criação do cargueiro militar.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que a aquisição é parte do processo de fortalecimento das Forças Armadas da Hungria, especificamente nas funções de transporte aéreo tático, AAR e evacuação médica, bem como em outras missões de interesse público.

“Após a aquisição de aeronaves de transporte aéreo de pessoal em 2018, a aeronave KC-390 será entregue à Hungria, em 2023 e 2024, com capacidade tanto de lançar grandes cargas militares em um ambiente operacional como de reabastecimento aéreo”, afirmou o comissário do governo para o Desenvolvimento da Defesa da Hungria, Gáspár Maróth.

“A Hungria é a segunda nação europeia e membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a selecionar o C-390 Millennium, uma aeronave altamente capaz que oferece excelente produtividade por meio de combinação de velocidade, carga útil e reconfiguração rápida para operações multimissão”, disse na nota o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Jackson Schneider.

O KC-390 para as Forças Armadas da Hungria será o primeiro do mundo com a opção de configuração para unidade de terapia intensiva (UTI), recurso utilizado para missões humanitárias.

Segundo a Embraer, a aeronave pode realizar diversos tipos de missões militares e civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e resgate, transporte de carga e tropas, lançamento de carga de precisão e operações de paraquedistas.

Em 2019, o governo de Portugal assinou contrato para a aquisição de cinco cargueiros da Embraer, que estão sendo produzidos e devem estar em serviço em 2023.

