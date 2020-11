George Clooney explica por que presenteou amigos com U$1 milhão

Por Estadão - Estadão 6

George Clooney confirmou que deu 1 milhão de dólares, o que equivale hoje a cerca de R$ 5 milhões, aos seus 14 melhores amigos em 2013, em entrevista à revista GQ nesta terça-feira, 17.

Os rumores dessa contribuição do ator já existiam desde 2017, quando seu melhor amigo Rande Gerber contou ao programa de televisão americano MSNBC que Clooney convidou ele e um grupo de amigos para jantar e surpreendeu todos com uma mala contendo US$ 1 milhão em dinheiro para cada.

“Eu apenas pensei que se eu fosse atropelado por um ônibus, eles estavam todos no testamento. Então, por que diabos estou esperando para ser atropelado por um ônibus?”, explicou George.

O artista disse que, quando decidiu presentear os amigos, estava solteiro e não esperava ter uma família. porém, atualmente, Clooney é casado com Amal e pai dos gêmeos Alexander e Ella, de 3 anos. “Isso aconteceu no dia 27, 28 de setembro. Um ano depois, no dia 27 de setembro, por acaso, foi o dia em que me casei”, contou.

Clooney classificou os 14 amigos como “tudo” na sua vida e afirmou que fez isso como retribuição a ajuda que já recebeu de todos. “Eu dormi em seus sofás quando estava quebrado. Eles me emprestaram dinheiro quando eu estava sem dinheiro. Eles me ajudaram quando precisei de ajuda ao longo dos anos. E eu os ajudei ao longo dos anos… E eu pensei: sem eles eu não teria nada disso”, concluiu.

