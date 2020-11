Olhar infantil para a guerra

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Por volta de 2000, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tinham um mínimo de 6 mil e um máximo de 16 mil integrantes, parte deles – entre 20% e 30% – recrutas com menos de 18 anos. Alejandro Landes inspirou-se nessa verdadeira questão colombiana para realizar seu longa Monos, que estreou na semana passada. Monos tanto pode referir-se a macacos como a pessoas isoladas, solitárias. A definição pode parecer estranha aplicada a um filme sobre um grupo. O treinamento militar de uma garotada que mantém em cativeiro uma norte-americana chamada simplesmente de “Doutora”. Os guerrilheiros têm codinomes – Rambo, Smurf, Pé Grande, Boom-Boom, Lobo.

Continua depois da publicidade

“Existem muitos filmes sobre soldados crianças e a maioria tende a ficar no social. Aquelas coisas das pobres crianças, que perderam a infância, etc. Mas eu queria fazer outra coisa, muito mais complexa. Ver a guerra pelos olhos dessa garotada que recebe treinamento. Tornam-se precocemente adultos, mas sem deixar de ser crianças. As Farc se anunciam como um Exército revolucionário, mas um dos pontos do filme sempre foi não realçar a trama ideológica. Embora estejamos na Colômbia, o país não é identificado, nem a organização a que pertencem. Isso me levou a uma escolha. Trabalhar estilisticamente as questões da violência e do treinamento militar.”

E Landes prossegue: “Não queria gastar três ou quatro anos da minha vida contando a mesma velha história da infância roubada. Fiz um filme de adolescentes entre eles. Hollywood faz muito esse tipo de filme. O bullying, a primeira noite. Eu tirei os meus jovens da escola e os coloquei num outro contexto de aprendizado – na natureza selvagem”. Landes conta que fez uma extensa pesquisa para chegar aos seus atores. “Procurei em escolas, quartéis. Busquei atores naturais. Selecionamos 15, que passaram a viver coletivamente, nas condições dos próprios personagens. Foi um pouco cruel, tenho de admitir, mas desses 15 selecionei oito, e foram os que fizeram o filme.”

Advertisement

Monos circulou por festivais internacionais. Quando chegou à Berlinale, já havia um forte tititi sobre o tema, e a realização. O repórter lembra Stanley Kubrick, o treinamento dos recrutas de Nascido para Matar. Aquele que não aguenta a pressão do instrutor e termina por matar-se. Landes reflete: “O nosso treinamento na tela tem tudo a ver com cinema. É uma evocação/recriação de muitos filmes que vi e me marcaram. Não foi só Kubrick. Ser jovem e estar no alto da montanha, tocando as nuvens, conscientes da própria fisicalidade, molda essa juventude. Pode parecer presunção da minha parte, mas é um filme assombrado pelas minhas memórias de cinéfilo. Não me refiro a cenas, em particular, mas a um tom. Existem ecos de (Francis Ford) Coppola, Apocalypse Now, das aventuras amazônicas de Werner Herzog, Aguirre e Fitzcarraldo. A ideia era levar esses jovens ao limite. Na realidade, muitos deles se juntaram às Farc como voluntários, porque acreditavam que seria melhor para eles, ou porque acreditavam na causa”.

Continua depois da publicidade

O diretor teve uma influência mais secreta, a do russo Elem Klimov e seu extraordinário Vá e Veja, a 2ª Guerra vista pelos olhos de um garoto, quando os nazistas destroem sua aldeia em Belarus. Percorre Landes esse sentimento de que a violência é parte do cotidiano, impregna a vida de todos. Há um episódio decisivo, em torno da vaca que fornece o leite para todos. O rígido treinamento torna-se alucinatório, quase surreal e o resultado é o caos. “Filmar na floresta foi uma experiência visceral. A natureza selvagem dos monos é realçada pela paisagem, e o filme contrapõe as guerras da realidade às guerras do cinema.

Por que a guerra é tão atraente como dramaturgia? Porque ela nos revela. A propósito, é horrível isso que está se passando no Brasil, na Amazônia, no Pantanal. Os olhos de todo o mundo estão voltados para a região. Sigo o Klimov, a guerra e seu horror vistos pelos olhos da juventude.”

Na Colômbia, Monos registrou grande sucesso de público e crítica. “Não tinha muita certeza de como o filme seria recebido, mas superou a expectativa mais otimista.”

Continua depois da publicidade

Ele conversa com o Estadão de Los Angeles, por telefone. “Estou escrevendo um novo filme, que devo fazer com a participação de capital daqui. Monos foi feito na guerrilha, com pouquíssimo dinheiro. A gente conseguia algum para avançar cada etapa. Foi assim que terminei endividado. (Risos) Agora que tenho dinheiro veio a pandemia. Por um lado, o isolamento me favorece na escrita e aperfeiçoamento do roteiro. Mas é horrível ver o que está ocorrendo no mundo, o que ocorre aqui. E ainda houve a eleição. Achava a violência do meu filme surreal, mas surreal é o que ocorre na América com (Donald) Trump.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Luiz Carlos Merten

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.