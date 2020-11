Pepe se recupera do coronavírus, e Pelé comemora: 'Eu já sabia'

Por Estadão - Estadão 4

Ídolo do Santos e da seleção brasileira, o ex-jogador Pepe “venceu” o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelos filhos dele nas redes sociais. Na postagem, Pelé comemorou dizendo que “já sabia” que Pepe iria ficar bem.

Mensagem assinada por Pepinho, Clô, Gisa e Rafael Macia, filhos de Pepe, confirmou a informação sobre a recuperação do ex-jogador. “É verdade! Não é fake news! Nosso pai venceu a covid-19! Aos 85 anos, nosso campeão! Obrigada a todos pelas orações e torcida! Vocês foram fundamentais”.

Pelé comentou na postagem. “Eu rezei muito, mas eu já sabia que você superaria essa batalha. Você sempre será um vencedor”, escreveu o Rei do Futebol, companheiro de Pepe no Santos e na seleção.

Pepe ficou internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, apesar do quadro ser considerado leve. Por ter 85 anos, ele é considerado do grupo de risco para o coronavírus.

Pepe é o segundo maior artilheiro da história do Santos, com 403, atrás apenas de Pelé. O ex-jogador foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, em 1958 e 1962.

Estadao Conteudo

