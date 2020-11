Terceiro senador republicano anuncia oposição à nomeação de Judy Shelton ao Fed

Por Estadão - Estadão 4

O senador americano Lamar Alexander, do Partido Republicano, anunciou nesta segunda-feira, 16, oposição à nomeação de Judy Shelton ao cargo de diretora do Federal Reserve Fed, o banco central dos Estados Unidos). O parlamentar é o terceiro da legenda governista a se opor à indicação de Shelton, depois dos colegas Mitt Romney e Susan Collins.

“Eu me oponho à nomeação de Judy Shelton porque não estou convencido de que ela apoia a independência do Conselho do Federal Reserve tanto quanto acredito que o Conselho de deveria ser (independente)”, afirmou Lamar, em nota.

Shelton foi indicada pelo presidente Donald Trump ao Fed em 2019, mas enfrenta resistências por conta de declarações críticas à autoridade monetária e em defesa de medidas controversas, como o retorno do padrão-ouro. Em agosto deste ano, um grupo de 130 economistas, incluindo sete ganhadores do Prêmio Nobel, enviou uma carta ao Congresso em que recomenda a rejeição de Shelton e chama as opiniões dela de “extremas e imprudentes”.

Apesar disso, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, realizou um procedimento regulamentar na semana passada que abre caminho para a votação da nomeação. Se apenas mais um senador do partido de Trump votar contra a aprovação, ela não será indicada, considerando que os democratas devem rechaçá-la em bloco.

André Marinho

Estadao Conteudo

