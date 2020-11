Guarani se reapresenta com expectativa de ter Romércio de volta na sexta

Por Estadão - Estadão 4

O elenco do Guarani voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, depois de folgar no último domingo, de olho na partida de sexta, contra o Botafogo-SP, às 19h15, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Poupado no empate com o Cruzeiro, por 3 a 3, o zagueiro Romércio deve voltar ao time titular. Pelo menos foi isso que indicou Felipe Conceição nos últimos treinos. Já Didi, desfalque há quase um mês, continua como dúvida.

O bom retrospecto do time no Brinco de Ouro da Princesa desde a chegada de Felipe Conceição anima o time. Sob o comando do treinador, o Guarani ganhou de CRB, Cuiabá, Avaí e CSA no estádio.

A partida desta sexta-feira é encarada como um confronto decisivo, já que o Guarani ainda tem como principal objetivo escapar da queda e o Botafogo-SP está na zona de rebaixamento. Hoje, a diferença entre os times é de sete pontos.

O Guarani é o 14º colocado, com 25 pontos, cinco a mais do que o Náutico, primeiro clube dentro da degola. O time pernambucano, porém, tem um jogo pendente do primeiro turno.

